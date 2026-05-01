Бывшая соратница Зеленского выступила с призывом после слов Каллас о России

Мендель раскритиковала Каллас после ее заявления о России
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем аккаунте в соцсети X раскритиковала главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за ее слов о России.

«Только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое», — отметила Мендель, имея в виду словам Каллас о том, что ЕС не следует унижаться, добиваясь диалога с Россией.

По ее словам, политики должны взять на себя ответственность и начать переговоры.

Накануне Каллас заявила, что Европа не вернется к нормальным отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

Каллас также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Она призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» России и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Также 30 апреля Каллас сказала, что Европа не должна «унижаться» и просить Москву о переговорах.

Ранее в Госдуме призвали готовиться к войне с Европой.

 
