«Я не понимаю, в чем проблема»: Каллас ответила на критику США в адрес ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда у нас были контакты с американскими партнерами, их запросы к нам фактически совпадали с тем, что мы можем предложить после прекращения боевых действий: разминирование, сопровождение судов и все то, что мы уже обсуждали. Поэтому я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы», — сказала глава евродипломатии.

1 апреля, Дональд Трамп в интервью Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО из-за отказа альянса помогать в операции против Ирана.

«НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они — бумажные тигры», — сказал американский лидер.

Он добавил, что этот факт известен и Владимиру Путину.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

14 марта Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Однако Каллас тогда заявила, что страны Евросоюза не готовы к этому. Она обратила внимание на то, что конфликт на Ближнем Востоке не является «войной Европы». По ее словам, на встрече глав МИД ЕС поднимался вопрос о расширении операции Aspides в Красном море, чтобы она охватывала и Ормузский пролив, но у государств-членов не было готовности это делать.

Постпред США при НАТО Мэтт Уитакер 16 марта сообщил, что Вашингтон будет настаивать на отправке союзниками кораблей в Ормузский пролив и требовать помощи от партнеров по альянсу ежедневно.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии.