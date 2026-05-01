Эксперт рассказал, какими качествами должен обладать будущий глава Дагестана

Директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов рассказал ТАСС, что будущий глава Республики Дагестан должен понимать историю и традиции региона.

Тлисов отметил, что Дагестан является уникальным регионом не только на Северном Кавказе, но и в России в целом.

«Это регион с колоссальным потенциалом, с уникальным многообразием культур, традиций и народов. <...> и в этом отношении, человек, [который возглавит регион], должен, конечно, с одной стороны, глубоко понимать историю и традиции народов Дагестана, обладать важными управленческими компетенциями и пользоваться авторитетом в обществе», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Дагестан является центром контактов России со странами Закавказья и Прикаспийского региона из-за своего особого положения и поэтому играет особую роль в текущих геополитических условиях.

30 апреля на встрече с представителями Народного собрания Дагестана президент РФ Владимир Путин сообщил, что Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую работу.

Председатель Народного собрания предложил на пост руководителя Дагестана главу Верховного суда региона Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

Меликов возглавляет Дагестан с октября 2020 года. До этого он в течение года был сенатором от региона. Прежде чем перейти на работу в Совет Федерации, Меликов занимал должность первого заместителя директора Росгвардии (с лета 2016-го).

Ранее Меликов ответил на слухи о своей отставке цитатой из советского фильма.