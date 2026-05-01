Трамп задумался о бронежилете после последнего покушения

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает ношение пуленепробиваемого бронежилета после последнего покушения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вероятно, это то, о чем задумаешься», — поделился Трамп, уточнив, что его смущает вес жилета, ведь обмундирование весит более 10 кг.

При этом американский президент не стал отрицать, что бронежилет выполняет свою функцию, сославшись на агента, которого жилет защитил от пули во время покушения на приеме в субботу, 25 апреля.

28 апреля политолог-американист Борис Межуев рассказал, что новое покушение на президента США Дональда Трампа вряд ли станет резонансным. Его рейтинг может лишь слегка вырасти за счет небольшого оживления сторонников.

Трамп пережил очередное покушение в минувшие выходные. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Американский лидер и все представители администрации, находившиеся в этот момент на мероприятии, были эвакуированы, а нападавшего задержали. Связано ли это покушение с Киевом и выгодно ли оно для президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом назвал причину покушения на Трампа.

 
