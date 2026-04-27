Белый дом назвал причину покушения на Трампа

Попытка покушения на американского лидера Дональда Трампа связана с его системной демонизацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Запись брифинга с прессой опубликована на YouTube-канале администрации президента США.

«Нынешнее политическое насилие объясняется системной демонизацией [Трампа], а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии и даже некоторых СМИ», — подчеркнула Левитт.

Она добавила, что подобному способствует риторика, которую используют политические противники президента США.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой.

