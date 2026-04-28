Американист описал политические последствия очередного покушения на Трампа

Новое покушение на президента США Дональда Трампа вряд ли станет резонансным. Его рейтинг может лишь слегка вырасти за счет небольшого оживления сторонников. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Борис Межуев.

«Покушение в Пенсильвании в 2024 году во многом обернулось для американского лидера политической победой: оно укрепило его образ борца с системой и наделило в общественном сознании такими качествами, как стойкость и храбрость. Сегодняшние события, вероятно, такого эффекта не возымеют», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в ходе предвыборной гонки на Трампа давили ведущие СМИ, политики, соцсети и голливудские знаменитости. Сегодня же, по его словам, за ошибки в Иране главу Белого дома корят даже меньше, чем в свое время Джорджа Буша — младшего. Соответственно, преподнести случившийся инцидент как результат разжигания ненависти со стороны демократов вряд ли получится.

Трамп пережил очередное покушение в минувшие выходные. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Американский лидер и все представители администрации, находившиеся в этот момент на мероприятии, были эвакуированы, а нападавшего задержали.

