«Штаты возвращаются в шестидесятые». С чем связано новое покушение на Трампа?

Политолог Дудаков: отказ от поддержки Киева стал одной из причин нападения на Трампа

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп пережил очередное покушение. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Трамп и все представители администрации, находившиеся в этот момент в отеле, были эвакуированы, а нападавшего задержали. Позже оказалось, что обвиняемый Коул Томас Аллен был недоволен политикой администрации президента США и критиковал главу Белого дома не только за войну в Иране, но и за приостановку помощи Украине. Связано ли это покушение с Киевом и выгодно ли оно для Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пережил покушение и получил возможность выступить в роли «несгибаемого лидера». Вечером 25 апреля в рамках ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в Вашингтоне 31-летний Коул Томас Аллен открыл стрельбу, пытаясь прорваться на мероприятие.

Американский лидер, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и члены кабинета министров были срочно эвакуированы с места происшествия. Это уже третья попытка убийства Трампа после стрельбы на предвыборном митинге под открытым небом в Пенсильвании в июле 2024 года и покушения на поле для гольфа во Флориде в сентябре того же года.

Сразу после того, как стрелявший был обезврежен, американский лидер написал в социальных сетях: «Пусть шоу продолжается». Менее чем через два часа после инцидента, одетый в смокинг и галстук-бабочку, он стоял в зале для брифингов Белого дома, где обратился к нации.

«Я прошу всех американцев подтвердить свою приверженность мирному урегулированию наших разногласий», — сказал президент.

Коул Томас Аллен, стрелявший на приеме с участием Трампа, во время задержания, 26 апреля 2026 года DONALD J TRUMP via Truth Social/Reuters

Следователи рассматривают антитрамповские настроения как основной мотив нападения, сообщила британская газета The Guardian. Представители органов правопорядка заявили, что нападавший, вероятно, пытался проникнуть на ужин, чтобы нанести вред непосредственно Дональду Трампу и другим высокопоставленным чиновникам администрации.

«За несколько минут до выстрелов подозреваемый отправил членам своей семьи записку со списком своих претензий к администрации. В предполагаемом манифесте, который был полностью опубликован газетой New York Post, Аллен составил список целей для стрельбы, ранжированных от наиболее приоритетных до наименее приоритетных, чиновники администрации Трампа были на первом месте», — говорится в материале.

Перед нападением Аллен опубликовал в своих социальных сетях достаточно большое количество постов, в которых критиковал Трампа и его администрацию не только из-за войны с Ираном, но и из-за отсутствия должной поддержки Украины.

«Аллен часто осуждал администрацию Трампа, и его жалобы только усилились, когда поддержка США Украины ослабла. Он написал, что вице-президент Джей Ди Вэнс — «кусок дерьма», когда тот говорил об отказе концентрироваться на поддержке Украины во время мероприятия Turning Point USA в Университете Джорджии 14 апреля», — говорится в материале The New York Post.

Раскол общества

Очередное покушение привлекло внимание к росту политического насилия в Соединенных Штатах и терпимости общества к насилию, написала американская газета The New York Times.

О том, что общество в США сильно разобщено и наэлектризовано, заявил и политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Покушение еще раз подтверждает, что американское общество очень сильно разобщено. Кроме того, внутри практически всех социальных слоев превалирует негативная энергетика по отношению к политическим кругам. В целом я бы описал это состояние как минное поле из бомб замедленного действия», — сказал политолог «Газете.Ru».

Не исключено, что это далеко не последнее покушение, которое будет ждать Дональда Трампа, пока он находится на посту президента США, предположил политолог, американист Малек Дудаков.

«Я не исключаю того, что мы увидим еще довольно большое количество такого рода прецедентов политического насилия. Обстановка в США обострена до предела, наэлектризована, и, конечно, уровень политического насилия продолжает расти. Я бы сказал, что Штаты возвращаются в свои шестидесятые, когда количество политических покушений и убийств было каким-то рекордным. Сначала было убийство президента Кеннеди, потом Мартина Лютера Кинга, Малькольма Икса, Бобби Кеннеди», — пояснил Дудаков.

Интересным можно считать украинский след в этом покушении, хотя основные претензии нападавшего все же были связаны с нынешней войной в Иране, отметил политолог.

«Нападавший очевидно был человеком леволиберальных взглядов, а потому активно критиковал Трампа за отказ от поддержки Украины. Однако в Штатах к этой теме уже достаточно негативное отношение среди населения, никто не хочет продолжать тратить кучу денег на поддержку Киева. В целом нападение олицетворяет просто нынешний раскол, поляризацию американского общества и радикализацию населения», — заключил Дудаков.

Одна из особенностей политики Трампа состоит в том, что он полностью олицетворяет все действия администрации с собой, то есть без него не будет США в том виде, какие они есть сейчас, и в этом как раз кроется опасность для него самого, так как все недовольные происходящим в Штатах стремятся ликвидировать лично президента, пояснил «Газете.Ru» политолог Сергей Маркелов.

«Личность Трампа и есть политика Трампа, то есть политика — это он. Именно поэтому лично Трамп становится мишенью подобных покушений. Кроме того, люди не верят, что можно что-то поменять законно, потому что сам американский президент неоднократно плевал на все законы. И таким образом мы получаем рост насильственных настроений в обществе», — сказал политолог.

Трамп, конечно, будет использовать любое покушение для оказания наибольшего медиаэффекта на общество, это его стиль работы с электоратом, уверен Маркелов. Однако, по его мнению, покушение в этот раз дало американскому лидеру скорее негативную окраску и действительно подсветило проблему роста насилия.

Рейтинги ползут вверх

Многие эксперты и журналисты отметили спокойствие Трампа в связи с возможностью покушения, что вызвало подозрения о том, что это было специально подстроенная история.

«Трамп использовал покушение на себя как политический символ, чтобы сплотить своих сторонников и укрепить свою власть над государственными делами. Он также специально заявил, что, по его мнению, мотив этого инцидента не связан с Ираном», — сообщилокорейское издание The Chosun Daily.

Американский телеканал CNN вспомнил другие покушения, которые были совершены на Дональда Трампа. По словам журналистов покушение на предвыборном митинге в Батлере до сих пор многие считают инсценировкой из-за действий самого Трампа, который, «казалось, позировал для культового изображения».

Иавин Ботсфорд. «Покушение на убийство Дональда Трампа»



Пенсильвания, город Батлер. Снимок сделан 13 июля 2024 года на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. В Трампа стреляли, он чудом остался жив, пуля попала ему в ухо. Как только ему удалось, Трамп поднялся на ноги и крикнул толпе сторонников «Борись! Борись! Борись!» («Fight, fight, fight!»). Jabin Botsford/World Press Photo 2025

Рейтинги Трампа и всей Республиканской партии ожидаемо ползут вверх после покушения, что только дает дополнительные аргументы для всех, кто обвиняет американского президента в инсценировке, сказал политолог Рафаэль Ордуханян.

«Подобные события, конечно же, способствуют повышению рейтингов. Однако я не думаю, что в этот раз это была намеренная инсценировка. Нападавший остался живым, что уже говорит о том, что это не было инсценировкой. Если бы имела место быть инсценировка, то, конечно, исполнителя пришлось бы убрать», — пояснил американист.

Влияние произошедшего на рейтинги Трампа будет весьма ограниченным, так что вряд ли это было спланированное покушение, выразил мнение политолог Малек Дудаков.

«На рейтинги Трампа сейчас давят другие, более объективные причины: непопулярность войны в Иране и энергокризис, взлет цен на топливо внутри США. Так что даже переключить внимание общественности на покушение на Трампа не получилось бы», — подчеркнул эксперт.

Естественно, Трамп и его команда попытаются воспользоваться ситуацией для поднятия рейтингов, однако это не то, что могло бы действительно помочь республиканцам перед выборами в конгресс. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Кирилл Коктыш.

«Предвыборная кампания никогда не должна строиться на негативных моментах, так что покушение в данном случае не поможет Трампу и его команде перед выборами в конгресс. Наоборот, случившаяся ситуация только подчеркивает ценностный и политический раскол внутри американского общества», — сказал политолог.