Путина поблагодарили за поддержку во время ЧС в Дагестане

Глава Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров выразил благодарность президенту России Владимира Путина за решение о выплатах пострадавшим во время стихии всем категориям граждан, в том числе не имевшим правоустанавливающих документов на жилье. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить Вас от лица всего дагестанского народа. Оно было своевременным, было очень важным — решение о выплатах пострадавшим во время стихии всем категориям, тем, у кого даже не было правоустанавливающих документов на жилые строения», — сказал он.

Аскендеров отметил, что это решение дало попавшим в беду гражданам надежду на то, что «их вопросы решат».

30 апреля Владимир Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана обсудил ликвидацию последствий паводка. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно.

Ранее Путин объявил об уходе главы Дагестана с должности.