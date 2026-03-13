Трамп передумал получать Нобелевскую премию мира

Трамп сообщил, что не заинтересован в получении Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп признался, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии мира. Американский лидер рассказал об изменившемся отношении к самой престижной международной премии в ходе интервью для журнала Washington Examiner.

«Я не заинтересован в этом (получении Нобелевской премии мира. — «Газета.Ru»). Нет. Я не говорю о Нобелевской премии», — сказал хозяин Белого дома.

4 марта генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис заявил, что президент США и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху должны получить Нобелевскую премию мира за военную операцию против Ирана.

В октябре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Киев выдвинет американского президента на Нобелевскую премию мира, если получит от Вашингтона ракеты Tomahawk. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мнение Владимира Зеленского вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения. Более того, связывать присуждение премии мира с поставками оружия было бы нелепо, подчеркнул глава государства.

