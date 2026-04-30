Захарова ответила Каллас цитатой из «Обыкновенного чуда» о безразличии

Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова цитатой из «Обыкновенного чуда» прокомментировала заявление главы евродипломатии, экс-премьеру Эстонии Каи Каллас. Своей реакцией она поделилась в Telegram-канале.

Каллас заявила 30 апреля, что «европейцы не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

«Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны», — написала Захарова.

Слова дипломата отсылают к реплике «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны», прозвучавшей в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо», снятом по одноименной пьесе.

Захарова предположила, что это может быть какой-то старинной эстонской игрой — «надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

Каллас также предупредила, что Европа не вернется к нормальным отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине. Глава евродипломатии обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов», и указала на необходимость «изоляции России».

Ранее Захарова предложила Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга.

 
