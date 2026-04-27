Путин раскрыл, как народ России ответил на угрозы и агрессию врагов страны

Российский народ ответил твердостью и сплоченностью на угрозы, давление и агрессивные выпады против страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью», — сказал глава государства на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Путин также отметил вклад самого государства в процесс борьбы с врагами РФ. По его словам, власти страны отреагировали на происходящее «быстрым принятием решений, в том числе на законодательном уровне». Президент подчеркнул, что политическая система России доказала свою прочность, устойчивость и подлинную суверенность.

На этом же заседании Путин заявил, что трудности, с которыми столкнулась страна, временные и проходящие. Он отметил, что Россия — вечная, и призвал россиян достойно преодолевать все вызовы и риски. Глава государства отметил, что любовь россиян к Родине и стремление ее защищать — превыше всего. По его словам, в суверенном мировоззрении кроется сила российского народа, без этого страна не может существовать.

Ранее Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО.