В Кремле рассказали о планах Путина по случаю Дня коренных малочисленных народов

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 апреля проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов, однако особых инициатив в связи с важной датой пока не запланировано. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня в Москве проходит просветительский марафон «Знание.Первые».

«Многие уже выступили на этом марафоне, были такие обратившие внимание выступления, и сегодня в рамках этого марафона Путин такую встречу с представителями коренных малочисленных народов России проведет», — уточнил пресс-секретарь.

30 апреля 2026 года в РФ впервые отмечается День коренных малочисленных народов России. Дата была установлена указом президента 4 ноября 2025 года. Кроме того, 2026-й год был объявлен Путиным Годом единства народов России.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в России проживают 194 народа, а отличительной чертой их взаимодействия на протяжении истории оставались взаимопонимание и сплоченность.

Самым малочисленным коренным народом России являются кереки, численность которых составляет всего 23 человека. Они проживают в Чукотском автономном округе у Берингова моря.

Ранее в России впервые отметили День коренных малочисленных народов.