Путин заявил, что Россия будет существовать вечно

Путин: трудности временны, а Россия вечна
Михаил Метцель/РИА Новости

Трудности временны, а Россия вечна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что сегодня Российская Федерация сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками, должна их достойно преодолевать, но нельзя заострять внмание только на запретах.

По словам президента, чрезмерные барьеры тормозят развитие стран.

«Это все явления временные, проходящие. А Россия — вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — сказал Путин.

Политик добавил, что для российских граждан любовь к Родине и стремление ее защищать — превыше всего. По его словам, в суверенном мировоззрении кроется сила российского народа, без этого страна не может существовать.

Президент 27 января выступил на заседании Совета законодателей. Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в стране 27 апреля.

Ранее Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где провел встречи с иностранными и российскими делегациями.

 
