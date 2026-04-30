«Реализует план»: стало известно, зачем Пашинян пригласил Зеленского на европейский саммит

Премьер Армении Никол Пашинян, заявив о том, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества 4 мая, реализует план разрыва с постсоветским пространство и Россией. Ереван стремися в «иллюзорный западный мир». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«После 2022 года, после начала специальной военной операции и этапа жесткой конфронтации между Россией и Западом, он все меньше считает для себя нужным камуфлировать свои цели и реализует, последовательно реализует, свой план разрыва с постсоветским пространством, прежде всего с Россией, в пользу ухода в этот иллюзорный западный мир. Иллюзорный для Армении, потому что Армения живет не на Западе, а на Востоке. В самом деле, никто, кроме России, всерьез сегодня безопасность существования Армении в турбулентном Закавказье поблизости от Ближнего Востока не гарантирует», — подчеркнул парламентарий.

По словам Затулина, накануне выборов 7 июня, «которые должны решить, быть дальше Пашиняну или не быть», политик «пускается во все тяжкие». При этом он продолжает пытаться обмануть население Армении видимостью отношений с Россией, указал депутат.

«Отсюда его приезд и переговоры с Владимиром Путиным 1 апреля, но настоящее лицо своей власти и подлинный свой курс он как раз демонстрирует. И будет демонстрировать 4-5 мая в ходе этих задушевных встреч с руководством Европейского союза, а заодно и с Зеленским», — сказал депутат.

Затулин напомнил, что Ереван не устают подавать сигналы о том, что Армения не является союзником России в борьбе с Западом.

«Уже в 2022 году кто-то из них, кажется словоохотливый [Председатель Национального собрания Армении] Ален Симонян сказал, что в планах Армении нет поддержки России, потому что в случае победы России может восстановиться Советский Союз или его эрзац, а это совсем не в интересах независимой Армении. Вот так они понимают свои союзнические обязательства и при этом требуют от нас, чтобы мы брали на себя ответственность за все провалы внутренней и внешней политики [Армении]. Прежде всего, конечно, за позорную сдачу армян Нагорного Карабаха», — отметил парламентарий.

Ранее Пашинян анонсировал переговоры с Путиным.