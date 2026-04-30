Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Реализует план»: стало известно, зачем Пашинян пригласил Зеленского на европейский саммит

Депутат Затулин: Пашинян последовательно реализует план разрыва связей с Россией
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер Армении Никол Пашинян, заявив о том, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества 4 мая, реализует план разрыва с постсоветским пространство и Россией. Ереван стремися в «иллюзорный западный мир». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«После 2022 года, после начала специальной военной операции и этапа жесткой конфронтации между Россией и Западом, он все меньше считает для себя нужным камуфлировать свои цели и реализует, последовательно реализует, свой план разрыва с постсоветским пространством, прежде всего с Россией, в пользу ухода в этот иллюзорный западный мир. Иллюзорный для Армении, потому что Армения живет не на Западе, а на Востоке. В самом деле, никто, кроме России, всерьез сегодня безопасность существования Армении в турбулентном Закавказье поблизости от Ближнего Востока не гарантирует», — подчеркнул парламентарий.

По словам Затулина, накануне выборов 7 июня, «которые должны решить, быть дальше Пашиняну или не быть», политик «пускается во все тяжкие». При этом он продолжает пытаться обмануть население Армении видимостью отношений с Россией, указал депутат.

«Отсюда его приезд и переговоры с Владимиром Путиным 1 апреля, но настоящее лицо своей власти и подлинный свой курс он как раз демонстрирует. И будет демонстрировать 4-5 мая в ходе этих задушевных встреч с руководством Европейского союза, а заодно и с Зеленским», — сказал депутат.

Затулин напомнил, что Ереван не устают подавать сигналы о том, что Армения не является союзником России в борьбе с Западом.

«Уже в 2022 году кто-то из них, кажется словоохотливый [Председатель Национального собрания Армении] Ален Симонян сказал, что в планах Армении нет поддержки России, потому что в случае победы России может восстановиться Советский Союз или его эрзац, а это совсем не в интересах независимой Армении. Вот так они понимают свои союзнические обязательства и при этом требуют от нас, чтобы мы брали на себя ответственность за все провалы внутренней и внешней политики [Армении]. Прежде всего, конечно, за позорную сдачу армян Нагорного Карабаха», — отметил парламентарий.

Пашинян в ходе брифинга сообщил, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества, запланированный на 4 мая.

Ранее Пашинян анонсировал переговоры с Путиным.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!