Стало известно о планах спецпосланника США посетить Гренландию

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри в ближайшее время отправится со своим первым визитом на остров. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Лэндри планирует совершить свою первую поездку в Гренландию в следующем месяце на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном», — говорится в материале.

Журналисты уточняют, что спецпосланник заявлен в списке гостей бизнес-конференции «Будущее Гренландии», которая будет пройдет 19–20 мая в Нууке. По информации местных СМИ, Лэндри посетит мероприятие в качестве гостя – его выступление не включено в официальную программу конференции.

Bloomberg также отмечает, что неясно, запланированы ли у Лэндри отдельные встречи с гренландскими лидерами.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

