Путин встретился с представителями коренных малочисленных народов России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России назвал любовь граждан и к малой Родине, и к общей большой Родине костяком их миропонимания. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сочетание любви и желания поддержать и все сделать для развития своей Родины является очень важным. Это сочетание составляет костяк миропонимания россиян и костяк того, что народы России объединяет, отметил политик.

30 апреля 2026 года в РФ впервые отмечается День коренных малочисленных народов России. Дата была установлена указом президента 4 ноября 2025 года. Кроме того, 2026-й год был объявлен Путиным Годом единства народов России.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала, что в России проживают 194 народа, а отличительной чертой их взаимодействия на протяжении истории оставались взаимопонимание и сплоченность.

Самым малочисленным коренным народом России являются кереки, численность которых составляет всего 23 человека. Они проживают в Чукотском автономном округе у Берингова моря.

Ранее Путин подчеркнул, что народ России ответил сплоченностью на внешние угрозы и агрессию.