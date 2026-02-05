Путин объявил открытым Год единства народов России

Президент России Владимир Путин дал старт Году единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Год единства народов России объявляю открытым», — сказал российский лидер на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

До этого в Москве стартовал федеральный марафон в честь Года единства народов России. Мероприятие посвящено каждому жителю страны и подчеркивает роль многонационального народа как основы государственности. Как напомнила на открытии заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, в России проживают 194 народа, а отличительной чертой их взаимодействия на протяжении истории оставались взаимопонимание и сплоченность.

В марафоне «Россия — семья семей» принимают участие около 4 тыс. молодых людей — представителей более 190 народов России, а также иностранные гости.

25 декабря 2025 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России.

Глава государства также назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову сопредседателями организационного комитета, отвечающего за проведение Года единства народов РФ.

Ранее политолог назвала своевременным объявление Года единства народов России.