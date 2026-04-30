Война США и Израиля против Ирана
Посол России обвинил Францию в попытке сорвать перспективы переговоров по разоружению

Ирина Калашникова/РИА «Новости»

План Франции нарастить ядерное оружие срывает перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

В начале марта президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что республика увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество.

По мнению Мешкова, то, что сегодня делает Париж, это уже намного больше, чем тема Украины, какой бы острой она ни была.

В феврале в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция, предположительно, рассматривают возможность снабжения Киева компонентами, оборудованием и технологиями, которые могут быть использованы для создания атомного или так называемого грязного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае появления у Киева такого оружия под ударом могут оказаться сами западные страны — причем со стороны Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия заявила, что примет меры в ответ на возможное наращивание Францией ядерного арсенала.

 
