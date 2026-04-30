«Переходит все мыслимые границы»: в России предостерегли Запад от передачи ядерного оружия Киеву

Посол МИД России назвал нарушением «всех мыслимых границ» предполагаемые планы Запада по передаче Украине ядерного оружия. О подобных намерениях еще в феврале заявила СВР: по ее версии, Британия и Франция хотят предоставить Киеву ядерные компоненты, но чтобы появление такого оружия «выглядело как результат разработки самих украинцев». Посол РФ во Франции призвал относиться к сообщениям разведки «самым серьезным образом». Сами Лондон и Париж обвинения отвергают.

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что обсуждение возможности передачи Украине элементов ядерного оружия выходит за допустимые рамки. Об этом он сказал на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Это переходит все мыслимые границы», — отметил дипломат.

При этом возможность применения ядерного оружия Россией он отверг: по словам посла, подобные утверждения необоснованны.

«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», — подчеркнул он.

О том, что Великобритания и Франция, предположительно, рассматривают возможность снабжения Киева компонентами, оборудованием и технологиями, которые могут быть использованы для создания атомного или так называемого грязного оружия, еще в феврале заявляли в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — объясняли тогда в СВР.

Высказался о предполагаемых планах и посол России во Франции Алексей Мешков. Он призвал относиться к сообщениям разведки «самым серьезным образом» и отметил, что передача Украине компонентов подобных вооружений противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Естественно, это грубейшее нарушение ДНЯО, потому что все государства-члены взяли на себя обязательства, прежде всего, естественно, ядерные державы, не передавать компоненты, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия», — подчеркнул дипломат.

Аналогичную оценку ранее высказывали в Госдуме: глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что появление у Киева ядерного оружия будет означать его передачу извне и нарушение международных обязательств, в частности, ДНЯО.

«Это, опять-таки, непосредственная угроза для нашей страны. Значит, мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг», — отметил Картаполов.

По его словам, Украина в нынешних условиях не способна самостоятельно создать ядерное оружие, поэтому любые подобные сценарии предполагают участие других государств.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявляла, что в случае появления у Киева такого оружия под ударом могут оказаться сами западные страны — причем со стороны Киева.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») будет не просто требовать денег и оружия, он будет диктовать им условия по содержанию своего режима», — предположила Захарова.

Она также подчеркнула, что Москва настаивает на безъядерном статусе Украины.

При этом власти Великобритании и Франции информацию о возможной передаче Киеву ядерных компонентов опровергают. Как сообщает Euronews, в Лондоне и Париже заявили, что подобные сообщения СВР не соответствуют действительности.

Договор о нераспространении ядерного оружия действует с 1970 года и закрепляет статус пяти ядерных держав — СССР, США, Великобритании, Франции и Китая, запрещая появление новых стран с таким оружием. Согласно документу, участники обязались не передавать ядерные технологии и не содействовать их созданию.