Представитель РФ при ООН прокомментировал планы Парижа по наращиванию ЯО

Гатилов: Россия примет меры на случай наращивания Франции ядерного оружия
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал РИА Новости, что Москва примет меры на случай наращивания Парижем ядерного оружия.

По словам дипломата, РФ тщательно отслеживает ситуацию с ядерным оружием во Франции и «неизменно привержена ответственной и сдержанной линии».

«При этом на случай полноценной реализации упомянутых планов Франции и других стран НАТО у нас, несомненно, предусмотрены адекватные меры реагирования для обеспечения безопасности российского государства и его народа», — пояснил Гатилов.

20 апреля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что военные РФ при обновлении списка целей на случай конфликта учтут планы Франции размещать свое ядерное оружие в Европе.

Как уточнил дипломат, в связи с анонсированной разместить французские ядерные силы на объектах, расположенных на территориях неядерных европейских государств, откуда они смогут продолжать свою оперативную деятельность, есть аспект, на который нужно особо обратить внимание.

8 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило, что Евросоюз приступил к тайной проработке вопроса создания собственного ядерного потенциала для сдерживания «российской угрозы».

Ранее в Совбезе РФ охарактеризовали западных политиков, говорящих о применении ядерного оружия.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
