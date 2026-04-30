Эксперты прокомментировали визит Володина и Белоусова в КНДР

Политолог Асмолов допустил, что РФ и КНДР выходят на новый этап содрудничества

Визит спикера Государственной думы Вячеслава Володина и министра обороны РФ Андрея Белоусова в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) — не просто дипломатический жест. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал востоковед Константин Асмолов.

«Редкая ситуация — два официальных визита представителей высокого ранга. При этом, насколько я понимаю, если визит Володина — это инициатива нашей стороны, то решение пригласить военную делегацию исходило из Пхеньяна, судя по некоторым намекам», — отметил эксперт.

На Западе при этом уже заволновались относительно того, не означают ли эти встречи новый этап сотрудничества Москвы и Пхеньяна, добавил он.

Как считают журналисты издания, ближайшее лето может преподнести сюрпризы, которые на Западе даже не закладывали в свои сценарии.

25 апреля Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР. У трапа самолета председателя Госдумы встретил Чо Ен Вон — глава президиума Верховного народного собрания КНДР.

По поручению президента РФ Владимира Путина Володин принял участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Также в программе визита были заявлены встречи с парламентариями республики.

26 апреля в Пхеньян прибыл Белоусов. В аэропорту российского министра встретил его коллега — глава минобороны КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль.

Руководитель российского военного ведомства провел переговоры с высшим руководством страны и командованием вооруженных сил, а также принял участие в торжественных и памятных мероприятиях.

Ранее Путин заявил, что РФ и КНДР продолжат укреплять отношения.