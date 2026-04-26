Путин выразил уверенность, что РФ и КНДР продолжат укреплять отношения

Москва и Пхеньян продолжат последовательно укреплять двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. Он написал об этом в телеграмме по случаю церемонии открытия в северокорейской столице Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, текст которой опубликован на сайте Кремля.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — отметил глава государства.

Также он выразил благодарность северокорейским военным, которые участвовали в боевых действиях на территории Курской области.

В настоящее время в Пхеньяне находится российская делегация, в том числе министр обороны Андрей Белоусов и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 26 апреля председатель Государственной думы РФ провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Во время беседы депутат передал северокорейскому лидеру слова приветствия от Путина и обратил внимание, что сложившиеся между главами государств отношения стали основой для развития двустороннего взаимодействия.

Ранее Белоруссия и КНДР договорились о дружбе и сотрудничестве.