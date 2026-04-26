Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В аэропорту Пхеньяна российского министра встретил его коллега — глава Минобороны КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль.

В ведомстве уточнили, что во время поездки в столицу Северной Кореи глава российского военного ведомства проведет переговоры с высшим руководством страны и командованием вооруженных сил, а также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.

Накануне в КНДР также прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. У трапа самолета его встретил Чо Ен Вон — председатель президиума Верховного народного собрания страны.

По поручению президента России Владимира Путина Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, которая назначена на 26 апреля. Музей посвящен мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от ВСУ.

Ранее Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников боев за Курскую область.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!