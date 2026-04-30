В России впервые отметили День коренных малочисленных народов

Российским автомобилистам рассказали о культуре народов вепсы, ижора и водь
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» и ее дочерние предприятия поддержали День коренных малочисленных народов России, который впервые празднуется в 2026 году по указу президента страны Владимира Путина, сообщает пресс-служба компании.

В честь праздника в Ленинградской области на автозаправочных комплексах «Роснефть» провели акцию «Многоликая Россия», в рамках которой автомобилистам рассказали о культуре, быте и традициях народов вепсы, ижора и водь, которые проживают в регионе.

В Псковской области водителям рассказали о культурной народности сето и провели викторину о фирменных блюдах этого народа.

В Ханты-Мансийском автономном округе прошел конкурс профессионального мастерства среди каюров, а в Нижневартовске и Тюменской области организовали национальный праздник «Вороний день», знаменующий приход весны и пробуждение природы.

В Ямало-Ненецком автономном округе волонтеры дочерних предприятий «Роснефти» провели музыкальный фестиваль в национальной деревне лесных ненцев Харампур.

Также в поселках Носок и Советская речка Красноярского края при поддержке «РН-Ванкор» провели День оленевода.

Кроме того, мероприятия прошли в поселке Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края, Хабаровском крае и на Сахалине.

 
