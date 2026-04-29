На Западе оценили последствия выхода ОАЭ из ОПЕК

La Repubblica: выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ усилит раскол на Ближнем Востоке
Выход ОАЭ из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ способен усилить раскол между странами Ближнего Востока. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

По мнению авторов материала, объявление о выходе из объединений одного из крупнейших в мире нефтепроизводителей произошло «в драматический момент, когда мир сталкивается с тяжелейшим энергетическим кризисом последних десятилетий».

В материале говорится, что в среднесрочной перспективе на рынке появится больше нефти и это произойдет, если ОАЭ начнут наращивать добычу в обход прежних квот. При этом, как полагают журналисты, такие действия могут подорвать стабильность на Ближнем Востоке, спровоцировав разногласия между странами-соседями.

Отмечается, что поводом для самостоятельной политики стран Персидского залива стала нестабильность в регионе из-за конфликта США и Израиля против Ирана.

Другое итальянское издание, Il Giornale, предполагает, что выход ОАЭ из ОПЕК, скорее всего, будет поддержан Вашингтоном, который не раз обвинял организацию в манипулировании рынком.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно». Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

