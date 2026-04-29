В Кремле назвали суверенным решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+

Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из ОПЕК и ОПЕК+ — суверенное, Россия с уважением к этому относится. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва приветствует заявления из Абу-Даби о том, что Эмираты продолжат ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе.

«Мы, конечно, рассчитываем на продолжение весьма продуктивных конструктивных и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе и в рамках энергодиалога», — сказал представитель Кремля.

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило государственное информационное агентство страны. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что это снизит дисциплину в альянсе и повысит колебания цен. При этом нефть Brent продолжит стоить более $100 в ближайшее время, но в перспективе двух-трех лет может произойти снижение котировок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее FT писал, что выход ОАЭ из ОПЕК станет ударом для нефтяного картеля и Саудовской Аравии.