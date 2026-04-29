Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле назвали суверенным решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+

Reuters

Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из ОПЕК и ОПЕК+ — суверенное, Россия с уважением к этому относится. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва приветствует заявления из Абу-Даби о том, что Эмираты продолжат ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе.

«Мы, конечно, рассчитываем на продолжение весьма продуктивных конструктивных и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе и в рамках энергодиалога», — сказал представитель Кремля.

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило государственное информационное агентство страны. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что это снизит дисциплину в альянсе и повысит колебания цен. При этом нефть Brent продолжит стоить более $100 в ближайшее время, но в перспективе двух-трех лет может произойти снижение котировок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее FT писал, что выход ОАЭ из ОПЕК станет ударом для нефтяного картеля и Саудовской Аравии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!