В Минске заявили о низком поступке Зеленского в отношении Лукашенко

В Минске назвали низким поступком санкции Киева в отношении сыновей Лукашенко
Санкции Киева в отношении сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко являются низким поступком со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Он отметил, что появление в санкционном списке сыновей Лукашенко — это очередная попытка Зеленского «уколоть» белорусского президента.

«Это настолько ничтожно со стороны Зеленского, что ничего, кроме усмешки и такого презрения, не вызывает», — сказал собеседник агентства.

29 апреля Зеленский подписал новый пакет антироссийских санкций, куда также вошли ограничения против Белоруссии. В частности, ограничения сроком на десять лет были введены в отношении двух сыновей Лукашенко — Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в санкционном списке Украины 16 граждан Белоруссии, а также 11 юрлиц.

Зеленский пояснил, что санкции в отношении Белоруссии связаны с желанием украинской стороны предотвратить вступление Минска в боевые действия против Украины.

До этого Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.

Ранее Зеленский заявил, что Лукашенко якобы извинился перед ним за СВО.

 
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
