Зеленский ввел санкции против сыновей Лукашенко

Зеленский ввел санкции против двух сыновей Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко сроком на десять лет.

Согласно указу, который опубликован на сайте Зеленского, ограничения вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко.

Всего в санкционном списке Украины 16 граждан Белоруссии, а также 11 юрлиц.

29 апреля Зеленский подписал новый пакет антироссийских санкций, куда также вошли ограничения против Белоруссии. По его словам, санкции в отношении Белоруссии связаны с желанием украинской стороны предотвратить вступление Минска в боевые действия против Украины.

До этого в МИД Эстонии сообщили, что Европейский Союз в рамках 20-го пакета санкций расширил рестрикции против Белоруссии.

Новый пакет антироссийских санкций был принят 23 апреля. Европейская комиссия планировала принять новый пакет антироссийских санкций 23 февраля, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Ранее в МИД Словакии рассказали о новом пакете европейских санкций против России.