Зеленский раскрыл, что сказал ему Лукашенко в первые дни СВО

Зеленский: Лукашенко извинился за СВО и предложил ударить по Мозырскому НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что белорусский лидер Александр Лукашенко извинился перед ним в первые дни после начала специальной военной операции (СВО).

По словам украинского президента, телефонный разговор состоялся в первый или второй день СВО.

«Он извинился. Он сказал: «Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин». Это его слова, у меня есть свидетели», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что Лукашенко принес извинения и заверил, что не контролирует ситуацию и запуск российских ракет с территории Белоруссии.

Зеленский добавил, что его собеседник предложил Украине «ответить» ударом по белорусской территории.

«Я до сих пор помню, как он сказал мне: «Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты знаешь, как много он для меня значит».

Зеленский пояснил, что речь шла о Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который находится в Гомельской области.

До этого Лукашенко заявил, что в 2022 году ему звонили украинские генералы, чтобы через него связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Военные якобы хотели оперативно завершить конфликт и даже готовы были сдаться в плен. Подробнее об этих переговорах и отношении Лукашенко к СВО — в материале «Газета.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал о сожалениях Путина из-за СВО.