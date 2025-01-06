Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский раскрыл, что сказал ему Лукашенко в первые дни СВО

Зеленский: Лукашенко извинился за СВО и предложил ударить по Мозырскому НПЗ
close
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что белорусский лидер Александр Лукашенко извинился перед ним в первые дни после начала специальной военной операции (СВО).

По словам украинского президента, телефонный разговор состоялся в первый или второй день СВО.

«Он извинился. Он сказал: «Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин». Это его слова, у меня есть свидетели», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что Лукашенко принес извинения и заверил, что не контролирует ситуацию и запуск российских ракет с территории Белоруссии.

Зеленский добавил, что его собеседник предложил Украине «ответить» ударом по белорусской территории.

«Я до сих пор помню, как он сказал мне: «Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты знаешь, как много он для меня значит».

Зеленский пояснил, что речь шла о Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который находится в Гомельской области.

До этого Лукашенко заявил, что в 2022 году ему звонили украинские генералы, чтобы через него связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Военные якобы хотели оперативно завершить конфликт и даже готовы были сдаться в плен. Подробнее об этих переговорах и отношении Лукашенко к СВО — в материале «Газета.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал о сожалениях Путина из-за СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами