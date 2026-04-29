Зеленский ввел санкции против Белоруссии

Зеленский заявил о подписании санкций против Белоруссии

Украинский президент Владимир Зеленский подписал новый пакет антироссийских санкций, куда также вошли ограничения против Белоруссии. Заявление об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

«Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины — важный пакет, — в том числе в отношении субъектов из Белоруссии», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, санкции в отношении Республики связаны с желанием украинской стороны предотвратить вступление Минска в боевые действия против Украины.

До этого в МИД Эстонии сообщили, что Европейский Союз в рамках 20-го пакета санкций расширил рестрикции против Белоруссии.

Новый пакет антироссийских санкций был принят 23 апреля. Европейская комиссия планировала принять новый пакет антироссийских санкций 23 февраля, однако Венгрия блокировала это решение до возобновления работы нефтепровода «Дружба».

22 апреля Венгрия и Словакия решили снять вето с военного кредита для Украины на €90 млрд. Кипрское председательство в Совете ЕС также сообщило об одобрении послами ЕС 20-го пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд для Киева.

Ранее в МИД Словакии рассказали о новом пакете европейских санкций против России.