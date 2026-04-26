ЦАХАЛ призвал жителей городов на юге Ливана эвакуироваться

ЦАХАЛ попросила жителей юга Ливана эвакуироваться перед атакой на «Хезболлу»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей ряда городов на юге Ливана о необходимости эвакуироваться перед тем, как начнутся удары по движению «Хезболла». Об этом пишет газета The Times of Israel.

Обращение касалось жителей населенных пнктов Майфадун, Шукин, Арнун, Завтар аль-Шаркия и Кфар-Тебнит в районе Эн-Набатия. Людей просят покинуть свои дома и отойти минимум на километр от зоны, где могут действовать ЦАХАЛ.

Издание уточняет, что они располагаются севернее создаваемой Израилем на юге Ливана зоны безопасности.

«Из-за нарушения террористической организацией «Хезболлы» соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынуждена действовать в ответ с применением силы», — цитирует газета представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

22 апреля израильская армия обвинила «Хезболлу» в нарушении договоренностей о прекращении огня в Ливане. ЦАХАЛ заявила, что летательный аппарат «был перехвачен ВВС Израиля и не перелетел на израильскую территорию».

21 апреля в израильской армии сообщили, что «Хезболла» обстреляла израильских солдат на юге Ливана, нарушив режим прекращения огня.

14 апреля между Израилем и Ливаном состоялся первый раунд прямых переговоров. Было достигнуто соглашение о прекращении огня на 10 дней, которое вступило в силу 17 апреля.

Ранее «Хезболла» заявила, что атаковала Израиль в ответ на нарушения им перемирия.