Зеленский выразил надежду на возобновление нефтяных санкций США против России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что США не будут снова приостанавливать санкции против российской нефти, которая находится на танкерах в море. Об этом он заявил в интервью Newsmax.

«Я надеюсь, что Америка вернет все санкции. Я слышал об этом в СМИ. Возможно, я ошибаюсь. [Скотт] Бессент сказал, что это не навсегда. Я надеюсь, что они снова введут их», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что США могли бы оказывать давление на Россию с помощью санкций, однако вместо этого ограничения приостанавливаются, и Украина это «чувствует». Зеленский отметил, что он «боится» того, что Россия не ощущает давления со стороны США. Украинский президент также добавил, что Украина стремится к прекращению конфликта, однако для этого якобы необходимо давление на Москву со стороны Вашингтона.

«Боюсь, что если мы будем вести только переговоры, Россия не почувствует самого важного, что Америка может нам дать, — давления», — сказал он.

При этом Зеленский сообщил, что военная поддержка Украины со стороны США продолжается, а также украинские власти поддерживают ежедневный контакт с американскими официальными лицами.

Также в интервью Newsmax Зеленский раскритиковал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о помощи Украине.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил совершать сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые находятся на танкерах в море и были загружены на них по состоянию на 17 апреля. Лицензия будет действовать до 16 мая.

24 апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не собирается продлевать разрешение на продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся на танкерах в море.

До этого 12 апреля США временно выводили российскую нефть из-под санкций, срок действия лицензии истек 11 апреля.

Ранее Зеленский объявил о новых санкциях против России.

 
