Война США и Израиля против Ирана
Зеленский объявил о новых санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о введении новых санкций против российских организаций, якобы «причастных к похищению украинских детей», и против 23 судов так называемого российского «теневого флота».

Кроме того, Зеленский анонсировал новые санкции, которые будут иметь «особую значимость».

28 апреля президент Украины раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным» и анонсировал санкции против физических и юридических лиц еврейского государства. Он заявил, что Украина «сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам», чтобы исключить подобные инциденты. Однако Израиль не остановил «очередное судно» с зерном.

До этого Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал США за продолжение ослабления санкций против российской нефти. В посте украинский лидер выразил мнение, что такие действия со стороны Соединенных Штатов «не соответствуют реальной ситуации в войне и дипломатии».

Ранее Захарова рассказала о «ядерном шантаже» Зеленского.

 
