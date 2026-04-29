Новак рассказал о проектных работах для нефтепродуктопровода в Конго

В текущем году Россия начнет проектные работы для строительства нефтепродуктопровода в Конго. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Первому каналу.

«Я думаю, что в этом году уже начнутся проектные работы, и в соответствии с графиком будет реализация этого проекта», — сказал он.

Нефтепродуктопровод Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо, который Россия планирует построить в Конго в рамках межправсоглашения планируется запустить до конца 2029 года.

В среду, 29 апреля прошла встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.

В ходе переговоров Путин пригласил Сассу-Нгессо принять участие в третьем саммите «Россия — Африка», который состоится в Москве.

В Кремле сообщали, что на встрече лидеры обсудят развитие дружественных российско-конголезских связей в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Ранее Россия и Конго подписали меморандум о совместном создании центра эпидемиологии.

 
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
