В ЕП назвали «хорошей идеей» создание европейского НАТО

Создание Европейского оборонного союза, способного стать европейским аналогом НАТО, является «очень хорошей идеей». Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

По его мнению, от создания «европейского НАТО» в «выигрышной позиции» окажутся Европа и Украина.

«Это очень хорошая идея. Нам нужно усиливать наши оборонные гарантии и альянсы. Я бы назвал это своеобразным европейским НАТО. Для Украины это действительно большая возможность приблизиться к Европе. А для нас — получить сильную поддержку, оборонные знания, экспертизу и хорошую мотивацию», — сказал евродепутат.

Ауштрявичюс также отметил, что европейские страны должны «каждый день» усиливать оборону и «вкладывать» в нее настолько много, насколько они могут.

В феврале комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что европейская безопасность требует создания Европейского оборонного союза, способного действовать без США. В том же месяце глава евродипломатии Кая Каллас скептически отнеслась к созданию «европейского НАТО».

В апрельском интервью газете The Telegraph бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен также заявил, что Великобритания и Франция должны возглавить «коалицию желающих», которая взяла бы на себя ответственность за оборону Европы.

24 апреля газета The Guardian написала о подготовке плана на основе пункта 42.7 о взаимопомощи на случай возможного нападения иностранного государства.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Европа будет двигаться к созданию собственного оборонного альянса.

Ранее экс-глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!