В Европе призвали создать оборонный союз

Европейская безопасность требует создания Европейского оборонного союза, который способен действовать без США. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пишет Reuters.

«Европейская ответственность за оборону требует институциональной основы для нашего сотрудничества, то есть Европейского оборонного союза», — заявил Кубилюс, выступая в Европарламенте.

По его словам, для Евросоюза ключевым приоритетом должна стать замена американских «стратегических сил», обеспечивающих боеспособность Европы, среди которых, например, космическая разведка и дозаправка в воздухе.

11 января Кубилюс заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих. Также он считает, что необходимо создать европейский совет безопасности, в котором 10-12 человек будут обсуждать ключевые вопросы безопасности ЕС. А в феврале депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер также рассказывал о планах ЕС создать армию в 100 тысяч человек.

Ранее фон дер Ляйен смягчилась в вопросе разведки в ЕС.