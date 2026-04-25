Экс-генсек НАТО рассказал, какие страны должны возглавить европейский НАТО

Великобритания и Франция должны возглавить «коалицию желающих», которая может на себя ответственность за оборону Европы. Об этом газете The Telegraph заявил бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен.

Экс-генсек отметил, что Европе нужна новая архитектура безопасности. По его словам, необходимо расширить так называемую «коалицию желающих», созданную для Украины, и возложить на этот альянс оборону всей Европы. Экс-генсек НАТО отметил, что существующая статья ЕС 42.7 «слабее», чем пятая статья НАТО об обороне, и ЕС не обладает «военными возможностями» для «фактической реализации» этого пункта.

«Я по-прежнему считаю НАТО краеугольным камнем европейской и североатлантической безопасности. Но после того, как президент Трамп выразил сомнения в своей приверженности пятой статье [о коллективной безопасности] и всему альянсу НАТО, нам необходимо укрепить европейскую составляющую НАТО», — отметил он.

По словам Расмуссена, две ядерные державы Европы, а именно Франция и Великобритания, должны возглавить коалицию. Украина также должна стать «ценным активом» в рамках коалиции, так как она нужна Европе «как оплот» против России, отметил он.

При этом экс-генсек НАТО подчеркнул, что новые коалиции должны работать в тандеме с НАТО, а не заменять его.

«Даже если я предвижу, что коалиция желающих возьмет на себя все большую ответственность за обычную оборону Европы, у нас все равно останется общий ядерный зонтик, который обеспечивают Соединенные Штаты», — сказал он.

В недавнем интервью Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может атаковать НАТО в течение ближайших месяцев. При этом он выразилсомнение в помощи США в случае нападения России на страны НАТО и призвал ЕС стать «реальным альянсом» в защите континента.

24 апреля газета The Guardian сообщила о том, что европейские лидеры решили подготовить план на основе пункта 42.7 о взаимопомощи на случай нападения о стороны иностранного государства.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Европа будет двигаться к созданию собственного оборонного альянса.

Ранее Расмуссен заявил о неспособности ЕС реагировать на глобальные проблемы.