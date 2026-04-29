В Минобороны Польши назвали Украину «уникальным» полигоном для испытаний оружия

Украина сейчас представляет собой «уникальный полигон» для испытаний, благодаря прямым контактам с зарубежными армиями. Об этом в интервью PAP заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, сотрудничество Польши с Украиной в области беспилотных технологий стало «более тесным», и Варшава планирует использовать украинский опыт на передовой для испытаний своей военной техники и «наращивания совместного промышленного потенциала». Томчик также отметил, что произведенное в Польше оружие должно быть сначала испытано на местных полигонах, а уже затем — в условиях реальных боевых действий на Украине.

«Это будет правдивая картина, которая покажет, что работает, а что нет», — отметил заместитель министра.

Томчик сказал, что Варшаве нужно еще сильнее расширить работу с Киевом, и уже «существует» вариант совместного производства беспилотников в Польше. Томчик подчеркнул, что для этого нужна «конкретная модель сотрудничества», выгодная обеим странам. Министр сообщил, что сейчас представители минобороны и промышленности Польши находятся в поиске военных проектов, которые «могут быть реализованы с учетом текущей ситуации на фронте».

В феврале 2026 года издание Bloomberg написало, что Украина превратилась в полигон для испытаний новых военных технологий в режиме реального времени.

В марте депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения с Россией Киев будет «наращивать образцы вооружений».

23 апреля Совет ЕС пояснил, что Киев должен закупать оружие в рамках кредита на €90 млрд у стран Евросоюза. 28 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита для Украины пойдет на закупку БПЛА и выполнение бюджетных обязательств.

Ранее Зеленский заявил, что Украина начнет экспортировать оружие.