Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Минобороны Польши назвали Украину «уникальным» полигоном для испытаний оружия

Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Украина сейчас представляет собой «уникальный полигон» для испытаний, благодаря прямым контактам с зарубежными армиями. Об этом в интервью PAP заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, сотрудничество Польши с Украиной в области беспилотных технологий стало «более тесным», и Варшава планирует использовать украинский опыт на передовой для испытаний своей военной техники и «наращивания совместного промышленного потенциала». Томчик также отметил, что произведенное в Польше оружие должно быть сначала испытано на местных полигонах, а уже затем — в условиях реальных боевых действий на Украине.

«Это будет правдивая картина, которая покажет, что работает, а что нет», — отметил заместитель министра.

Томчик сказал, что Варшаве нужно еще сильнее расширить работу с Киевом, и уже «существует» вариант совместного производства беспилотников в Польше. Томчик подчеркнул, что для этого нужна «конкретная модель сотрудничества», выгодная обеим странам. Министр сообщил, что сейчас представители минобороны и промышленности Польши находятся в поиске военных проектов, которые «могут быть реализованы с учетом текущей ситуации на фронте».

В феврале 2026 года издание Bloomberg написало, что Украина превратилась в полигон для испытаний новых военных технологий в режиме реального времени.

В марте депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения с Россией Киев будет «наращивать образцы вооружений».

23 апреля Совет ЕС пояснил, что Киев должен закупать оружие в рамках кредита на €90 млрд у стран Евросоюза. 28 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита для Украины пойдет на закупку БПЛА и выполнение бюджетных обязательств.

Ранее Зеленский заявил, что Украина начнет экспортировать оружие.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!