В Еврокомиссии раскрыли, на что пойдет первый транш кредита для Украины

Транш кредита Украине в 6 миллиардов из первоначально выделенных 90 миллиардов будет предоставлен в этом квартале на закупку БПЛА и выполнения бюджетных обязательств. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Европарламента, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы выделим первый транш из 45 миллиардов евро на 2026 год уже в этом квартале: одна треть - на бюджетные нужды, а две трети пойдут на оборону Украины, и первый оборонный пакет будет направлен на дроны из Украины для Украины на сумму около 6 миллиардов евро», — рассказала фон дер Ляйен.

23 апреля в Совете Евросоюза заявили, что оружие в рамках кредита на €90 млрд должно закупаться только у предприятий военно-промышленного комплекса ЕС, Украины или стран, имеющих спецсоглашения с Еврокомиссией.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение средств на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из них €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины.

Ранее в Европарламенте призвали не надеяться на США в вопросе помощи Украине.