Зеленский заявил, что Украина начнет экспортировать оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начинает экспорт оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский президент поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и украинской разведке определить перечень стран, в которые невозможен экспорт оружия по причине их сотрудничества с Россией.

Зеленский уточнил, что Киев не хочет, чтобы Москва получила доступа к украинским технологиям и вооружению.

23 апреля Совет ЕС пояснил, что Киев должен закупать оружие в рамках кредита на €90 млрд у стран Евросоюза.

В Совете ЕС уточнили, что финансирование обеспечит Украине своевременный и критически важный доступ к оборонной продукции украинских предприятий, ЕС, Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение средств на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из них €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Ранее Шойгу рассказал о последствиях для европейцев от выделения Украине кредита в €90 млрд.