Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Раде заявили о необходимости накачивать Украину оружием на годы вперед

Нардеп Вениславский: Украине нужно наращивать образцы вооружений
Reuters

Даже если между Украиной и Россией будет заключено мирное соглашение, Киев должен будет «наращивать образцы вооружений». Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Нардеп отметил, что даже если мирные переговоры приведут к успеху, Россия якобы «не откажется от своих планов». И поэтому Киев должен будет продолжать вооружаться.

«К этой угрозе нам нужно быть готовыми, и поэтому нам расслабляться точно нельзя. Нам нужно наращивать образцы вооружения, которые будут и защищать нас, наших граждан, и наше небо, и землю от любого потенциального врага, и иметь средства впечатления, которые будут сдерживающими для врага», — рассказал он.

Вениславский подчеркнул, что сейчас на эти цели работает Минобороны Украины, военно-промышленный комплекс «и все остальные составляющие сектора безопасности обороны».

Кроме того, в интервью Вениславский заявил, что «окно возможностей» для заключения мирного соглашения по Украине сейчас «явно закрывается», и переговорный процесс может быть отложен «на более длительный срок». Также недавно один из членов правящей партии «Слуга народа» сообщил «Украинской правде», что переговоры по миру с Россией, вероятно, будут поставлены на длительную паузу.

В февральском интервью «РБК-Украина» Вениславский выразил надежду на то, что Украина «рано или поздно» вернет утраченные территории. Также в феврале депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что после заключения мира Киев должен будет «сразу» начать думать о возврате территорий как дипломатическим, так и военным путем.

Ранее украинский политик рассказал, почему Зеленский не хочет мириться с Россией.

 
Теперь вы знаете
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!