В Раде заявили о необходимости накачивать Украину оружием на годы вперед

Даже если между Украиной и Россией будет заключено мирное соглашение, Киев должен будет «наращивать образцы вооружений». Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Нардеп отметил, что даже если мирные переговоры приведут к успеху, Россия якобы «не откажется от своих планов». И поэтому Киев должен будет продолжать вооружаться.

«К этой угрозе нам нужно быть готовыми, и поэтому нам расслабляться точно нельзя. Нам нужно наращивать образцы вооружения, которые будут и защищать нас, наших граждан, и наше небо, и землю от любого потенциального врага, и иметь средства впечатления, которые будут сдерживающими для врага», — рассказал он.

Вениславский подчеркнул, что сейчас на эти цели работает Минобороны Украины, военно-промышленный комплекс «и все остальные составляющие сектора безопасности обороны».

Кроме того, в интервью Вениславский заявил, что «окно возможностей» для заключения мирного соглашения по Украине сейчас «явно закрывается», и переговорный процесс может быть отложен «на более длительный срок». Также недавно один из членов правящей партии «Слуга народа» сообщил «Украинской правде», что переговоры по миру с Россией, вероятно, будут поставлены на длительную паузу.

В февральском интервью «РБК-Украина» Вениславский выразил надежду на то, что Украина «рано или поздно» вернет утраченные территории. Также в феврале депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что после заключения мира Киев должен будет «сразу» начать думать о возврате территорий как дипломатическим, так и военным путем.

Ранее украинский политик рассказал, почему Зеленский не хочет мириться с Россией.