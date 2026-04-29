В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин 29 апреля проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не исключаем международного телефонного разговора [Путина]», — поделился Песков.

Он добавил, что разговор может состояться во второй половине дня.

Накануне Песков говорил, что в Кремле пока нет информации о возможном телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

По его словам, на сегодняшний день в Кремле не могут ничего сообщить по этому вопросу. Песков отметил, что если такой разговор состоится в будущем, об этом оперативно проинформируют.

В последний раз Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой в начале марта. Разговор продлился около часа, диалог состоялся по инициативе американского лидера. Лидеры обсудили развитие текущей международной обстановки.

Ранее Песков анонсировал важные переговоры с участием Путина.