Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Песков прокомментировал возможность нового звонка Путина и Трампа

Песков: в Кремле пока нет информации о возможном разговоре Путина и Трампа
Global Look Press/РИА Новости

В Кремле пока нет информации о возможном телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний день в Кремле не могут ничего сообщить по этому вопросу. Песков отметил, что если такой разговор состоится в будущем, об этом оперативно проинформируют.

В последний раз Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой в начале марта. Разговор продлился около часа, диалог состоялся по инициативе американского лидера. Лидеры обсудили развитие текущей международной обстановки.

После беседы американский президент заявил, что телефонный разговор «прошел очень хорошо». Трамп пояснил, что в ходе разговора обсуждалась Украина и ситуация вокруг Ирана. По его словам, обсуждение украинского конфликта прошло в позитивном ключе.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что эта беседа будет иметь практическое значение для работы России и США. Он отметил, что Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!