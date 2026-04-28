Песков прокомментировал возможность нового звонка Путина и Трампа

Песков: в Кремле пока нет информации о возможном разговоре Путина и Трампа

В Кремле пока нет информации о возможном телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний день в Кремле не могут ничего сообщить по этому вопросу. Песков отметил, что если такой разговор состоится в будущем, об этом оперативно проинформируют.

В последний раз Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой в начале марта. Разговор продлился около часа, диалог состоялся по инициативе американского лидера. Лидеры обсудили развитие текущей международной обстановки.

После беседы американский президент заявил, что телефонный разговор «прошел очень хорошо». Трамп пояснил, что в ходе разговора обсуждалась Украина и ситуация вокруг Ирана. По его словам, обсуждение украинского конфликта прошло в позитивном ключе.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что эта беседа будет иметь практическое значение для работы России и США. Он отметил, что Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению.

