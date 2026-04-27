Песков анонсировал важные переговоры с участием Путина

Песков: важность предстоящих переговоров Путина и Арагчи сложно переоценить
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал представитель Кремля, переговоры пройдут в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

«Состоится беседа, и важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке», — подчеркнул Песков.

26 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил о планах министра иностранных дел республики встретиться с российским лидером. Позднее эту информацию подтвердили в Кремле.

На следующий день Арагчи прибыл в Санкт-Петербург. Его переговоры с Путиным запланированы на 27 апреля.

20 апреля Песков заявил, что ситуация в Персидском заливе остается очень хрупкой и непредсказуемой. Несмотря на это, Москва надеется, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию конфликта продолжатся. По словам пресс-секретаря главы государства, РФ не является посредником в этом переговорном процессе, но готова оказать любое востребованное содействие для завершения конфликта.

Ранее в Иране назвали ключевое препятствие для продолжения переговоров с США.

 
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
