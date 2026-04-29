Премьер Португалии Монтенегру поддержал приглашение Путина на саммит G20

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выступил в поддержку приглашения президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в США и заявил о необходимости диалога с Москвой. Об этом сообщает газета Politico.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами. По его мнению, участие российского лидера могло бы быть «очень полезным».

По данным Politico, Монтенегру поприветствовал план Трампа на полях встречи лидеров Европейского совета на Кипре на прошлой неделе. Тогда премьер заявил, что диалог с российской стороной требуется для урегулирования продолжающихся конфликтов, в частности с Украиной.

Издание отмечает, что заявление Монтенегру по этому поводу вызывает волнение в дипломатических кругах Европейского союза.

Также на прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею пригласить Путина принять участие в саммите G20 в США. По ее словам, сейчас не время делать шаги навстречу России.

Ранее в Кремле заявили о важности контакта с США в рамках G20.