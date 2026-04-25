Война США и Израиля против Ирана
Премьер Италии отреагировала на возможное участие Путина в саммите G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею пригласить президента России Владимира Путина принять участие в саммите «большой двадцатки» (G20) в США. Об этом сообщает информагентство Ansa.

Накануне резидент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами. По его мнению, участие российского лидера могло бы быть «очень полезным».

«Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его (Путина — прим. ред.) сделать шаги вперед», — сказала Мелони, отвечая на вопрос журналиста по поводу возможного участия Путина на предстоящем саммите.

При этом политик высказала мнение, что сейчас не время делать шаги навстречу России.

23 апреля замглавы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона уже получила приглашение на саммит в США.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что вопрос о поездке Путина на саммит будет решаться позже.

Ранее в Кремле заявили о важности контакта с США в рамках G20.

 
