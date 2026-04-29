Сенат США проголосовал по вопросу ограничения полномочий Трампа

В сенате США заблокировали резолюцию о полномочиях Трампа против Кубы
Большинство республиканцев в сенате США заблокировали резолюцию Демократической партии, которая требовала одобрения конгресса для начала возможных военных действий против Кубы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 51 сенатор проголосовал «за» блокирование резолюции, 47 — выступили «против» этой инициативы, двое парламентариев не стали участвовать в голосовании.

По данным агентства, сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт заявил, что голосование по военным полномочиям было неуместным, поскольку президент США Дональд Трамп не развертывал американские войска на Кубе.

Тем не менее 13 апреля глава Белого дома в ходе брифинга заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана.

В марте сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях Трампа, которая была призвана заблокировать проведение военной кампании против Ирана.

Ранее стало известно, когда США могут начать войну с Кубой.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
