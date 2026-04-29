Президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Олаф Шольц в первые дни специальной военной операции (СВО) сомневались в способности Украины продержаться более нескольких дней и призывали президента страны Владимира Зеленского к капитуляции. Об этом сообщили немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле в книге «Подрыв», с которой ознакомилось РИА Новости.

Из книги следует, что Зеленский в 2022 году жаловался экс-премьеру Польши Матеушу Моравецкому на звонки Макрона и Шольца с подобными призывами.

«Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции?» — процитировали авторы книги Зеленского.

Как стало известно, Моравецкий выражал недовольство из-за того, что Шольц открыто игнорировал вопросы поставок оружия на Украину и, по данным из книги, лишь спрашивал, сколько украинцы «смогут продержаться».

Сам Шольц и его окружение отрицают, что призывали Зеленского к капитуляции. Руководитель бюро экс-канцлера ФРГ в ответ на запрос авторов книги заявила, что «ни в какой момент господин Шольц не призывал» к капитуляции». Однако журналисты настаивают на достоверности информации, отмечая, что она получена из надежных источников, в том числе от глав государств.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что в 2022 году Москва и Киев достигли неплохих договоренностей на переговорах в Стамбуле. Однако Зеленский «выбросил» договор сразу после того, как российская сторона подписала его и отвела войска от Киева. Позже украинский лидер на законодательном уровне запретил вести переговоры с РФ.

Ранее Зеленского обвинили в том, что он говорит на языке политического торга, а не мира.