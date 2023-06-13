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Путин оценил достигнутый в марте 2022 года договор между РФ и Украиной

Путин назвал неплохим достигнутый в марте 2022 года в Стамбуле договор между РФ и Украиной

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами назвал неплохим договор, к которому Москва и Киев пришли в марте 2022 года в Стамбуле, но который в итоге не был принят. Об этом сообщает ТАСС.

«Получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию», — сказал Путин.

При этом он отметил, что украинская сторона «выкинула» этот договор.

13 июня Путин встретился с российскими военными корреспондентами. Обсуждались цели и причины спецоперации, а также ее ход. Президент сделал ряд заявлений.

11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной не могут произойти из-за того, что Киеву не позволяют их его «хозяева». Также Песков заявил, что сейчас нет «хотя бы хлипкого фундамента», чтобы вести переговоры с Украиной.

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