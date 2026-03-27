В России рассказали о нервозности Зеленского в одном вопросе

Губернатор Сальдо: Зеленский хочет выдать отказ от Донбасса как капитуляцию
Глава Украины Владимир Зеленский проявляет нервозность при обсуждении вывода армии страны из Донбасса и пытается представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его мнению, украинский лидер уже давно не воспринимает Донбасс как «вопрос заботы о людях». Для него соответствующие регионы стали инструментом удержания власти и продолжения боевых действий.

«Но для самого киевского режима это и ловушка. С одной стороны, им нужно демонстрировать жесткость перед своим внутренним зрителем. С другой — они все сильнее зависят от внешних решений и внешних условий. Поэтому мы и видим эту нервозность», — сказал Сальдо.

Он добавил, что Зеленский в данный момент говорит на языке политического торга, а не мира.

25 марта Зеленский во время интервью для Reuters рассказал, что Вашингтон предлагает Киеву гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск с подконтрольной ему территории Донбасса. Как он отметил, США готовы завершить оформление гарантий на высоком уровне, как только Украина выполнит данное условие. На этом фоне глава государства посетовал, что американская сторона выбрала стратегию давления на Киев, а не на Москву.

